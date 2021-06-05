Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla İstanbul Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleşen toplu açılış törenine minik çevre müfettişleri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Millet Bahçesinde gerçekleşen toplu açılış törenindeki ağaç dikimi esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, ayağı çamur olan minik çevre müfettişini göstererek, ‘Çocuğun ayağı çamur oldu Murat. Çevre bakanı olmak kolay değil' diyerek takıldı.

Gülümseten sohbetin ardından ayakkabıları çamur olan çevre müfettişine bizzat yardım etmek için kolları sıvayan Bakan Kurum, çocuğun ayakkabılarını su dökerek temizledi. Bakan Kurum'un minik müfettişle sohbet edip ayakkabısındaki çamuru temizlediği o anlar görenlerin içini ısıttı.