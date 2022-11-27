Bakan Murat Kurum, depremde hasar gören binanın yıkım çalışmasına katıldı

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından "acil yıkım" kararı verilen binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Kültür Mahallesi Postane Sokak'taki 2 dükkan ve 6 dairenin bulunduğu 3 katlı binada da yıkım çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıkım çalışmalarına katılarak, incelemelerde bulundu.

Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Selçuk Akyol - Orkun Kaya



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