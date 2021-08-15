Bakan Murat Kurum: 'Selden etkilenen 454 binamız var'

454 binanın hasar gördüğünü ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıl içinde TOKİ'nin yeni binalar yapacağını söyledi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise, Bozkurt'ta elektriğin tedbiren verilmediğini ifade etti.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile, Enerji Bakanı Fatih Dönmez basın mensuplarına son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşanan felaketin ardından hemen bölgeye geldiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Son 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nerede bir sel olduysa, afet olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımız ile birlik beraberlik ruhu içinde hareket ettik. Kimseyi ayrıştırmadık. Gittiğimiz her yerde kimseden; ‘Nerede bu devlet dediğini duymadık.' Bir an önce yaralarımızı sarmanın, ihtiyaçları gidermenin, yapılacak işleri yapmanın içerisinde olduk.Depremlerde konutlarımız bitti teslim ettik. 15 gün önce yangın afeti yaşadık. ‘Bir ay içinde konutlarımızı, ahırları yapacağız' dedik.

Yaklaşık, hasar gören yapıların yarısının ihalesini yaptık. Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız. Söz verdiğimiz gibi bir ay içinde yapıları yapacağız. Kastamonu, Sinop, Bartın'da da aynısını yapacağız. Hızlı hareket etmek zorundayız. Bir hafta sonra esnafımızın yapısal yaralarını saracak adımlar, bu cephelerin takılması ile başlayacak.

Tüm afet bölgelerinde 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Afet sebebiyle evleri yıkılan hasar gören vatandaşlarımız için TOKİ başkanlığımız bir ay içinde çalışmalara başlayacak, 1 yıl içinde yapımlarını gerçekleştiriyor olacağız. Ayancık'a su vermeye başladık. Bozkurt en çok etkilenen ilçemiz. 4 mahallemize su verdik, bir mahalleye yarından itibaren su vermeye başlayacağız. İnşallah yeni Bozkurt'u inşa edecek adımları hep birlikte atacağız” dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise, “Devletimiz ilk andan itibaren hemen olay yerine intikal etti. Enerji Bakanlığı olarak, tesislerimiz atmosfere açık koşullarda olan tesislerimiz. Bu kadar yağış ve fırtınaya dayanması mümkün değil. Bir çok direğimiz yıkıldı, trafo merkezimizi sel aldı. Yağışlar diner dinmez süratle olaylara müdahale edildi.

Bozkurt'ta sokak lambalarımız yanıyor. Temizlik yapılan binalarımız var. Tedbiren elektrik vermiyoruz. Temizlik biter bitmez o bölgedeki mahallelerimize elektriği vereceğiz. Sadece kırsal alanda yer alan köylerde bazı problemlerimiz devam ediyor. 38 bin hanemizin elektriği kesikti, şu anda 9 binin altında. Karadan ulaşamadığımız yerlere, Türkiye tarihinde, belki dünya tarihinde ilk, havadan jeneratör götürerek, köyünde olan vatandaşlara o hizmeti sunduk. Mobil jeneratör devrede” diye konuştu.



Bayram Türüdü-Ömer Faruk Karataş

