Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Muş, görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için AB ve Türkiye işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirterek yol haritalarını belirlediklerini aktardı.

Muş, görüşmede Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldıklarını belirterek, yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e teşekkür ettiğini kaydetti.

1) Bugün AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Bu görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için işbirliğimizi güçlendirmek konusunda mutabık kaldık, yol haritamızı belirledik. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 28, 2021

Mustafa Cenik

