Bakan Muş: 'Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız'

Bakanlığa bağlı kurumlarda bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin'e gelen Bakan Muş, Mersin Valiliğini ziyaretinin ardından beraberinde Vali Ali İhsan Su ve milletvekilleriyle birlikte Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçti. Burada Bölge Müdürü Ceylan Er ve kurum yetkilileriyle bir araya gelen Muş, daha sonra Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü ziyaret ederek, geçtiğimiz hafta art arda düzenlenen iki operasyonda 1 ton 763 kilogram kokainin ele geçirilmesinde emeği geçen personeli tebrik etti.

Muş, burada yaptığı açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerinin titiz bir çalışma neticesinde, Mersin'de bir hafta arayla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonla, ülke tarihinin en yüksek kokain yakalamasını gerçekleştirerek uyuşturucu ile mücadelede büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda 1 ton 300 kilogram, bu yakalamadan bir hafta sonra da yaklaşık yarım ton kokain ele geçirildiğini hatırlatan Bakan Muş, "Gümrük muhafaza ekiplerimiz iki başarılı operasyon sonunda toplamda 1 ton 763 kilo kokain ele geçirmişlerdir. Yani neredeyse Türkiye'de 1 yılda ele geçirilen kokaine denk miktarda kokain, gümrük muhafaza ekiplerimizin titiz çalışması sonrası sadece şu son 1 hafta içerisinde Mersin'de ele geçirilmiştir. Bu başarı gümrük muhafaza ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışmasının neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm bakanlık personelimizi ve kaçakçılıkla mücadelede daima işbirliği içerisinde olduğumuz tüm güzide kurumlarımızı bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

"Yılın başından bu yana 6.1 ton uyuşturucu, 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi"

"Yasadışı ticareti önlemek bakanlığımızın öncelikli görevleri arasındadır" diyen Bakan Muş, bu kapsamda özveri ile çalışarak memnuniyet verici sonuçlar elde ettiklerini vurguladı. Ticaret Bakanlığı olarak 8 Haziran tarihinde uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye dönük gümrüklerde ek tedbirlerin getirildiği yeni bir genelge yayınladıklarını hatırlatan Muş, "Bu genelge ile güzergah bazlı analizlere ağırlık verilmiştir. Yayınladığımız bu genelgenin, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede bundan sonra da önemli katkılarının olacağına inanıyorum. Tabi bir yandan gümrüklerde uyuşturucu ve kaçak eşyalara dönük sıkı kontroller gerçekleştirirken, öte yandan gerçekleştirilen gümrük kontrollerinin yasal ticaretin akış hızını engellememesi için de azami gayret gösteriyoruz. Bu bizim için asla taviz veremeyeceğimiz hassas bir dengedir. Bu konuya oldukça dikkat ediyoruz. Bu nedenle gümrük kontrollerinin hızlı ve etkin olması için insan kaynağımızın, teknik cihazlarımız ve bilgi sistemlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Tüm bu imkan ve kabiliyetlerimizle, yılın başından bu yana yaklaşık 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6.1 ton uyuşturucu ile 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ülkemize girmesine engel olduk. Gerçekleştirilen rekor yakalamalar da gösteriyor ki, bu alanda yaptığımız yatırımların ve personellerimizin gösterdiği insan üstü gayretin sonuçları başarı ile elde edilmekte. Umarım bundan sonra da bu neticeleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu yakalamalarına konu tüm veriler elimizde mevcut ve yargı makamlarına iletilmiştir"

Son dönemde kamuoyunda bazı çevrelerce, gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun 'göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor' şeklinde sorular gündeme getirildiğini belirten Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Şunu açıkça belirtmeliyim ki, son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucunun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteyner ile taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Bu bilgiler devam eden soruşturmalarda savcılık makamlarımız ve adli kolluk personelimizce titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmalar yargı makamının uhdesinde yürütülmektedir. Nitekim yargı makamlarının verdiği kararlarla bu iki olayda şu ana kadar 6 kişi tutuklanmıştır. Dolayısıyla kimlerin bu konularla ilgili yargılandığı zaten mahkeme kayıtlarında mevcuttur. Bu konuda milletimiz müsterih olsun. Devletimizin tüm bilgiye sahip olduğundan ve bunun gereğini yaptığından kimsenin şüphesi olmasın. Bu başarılı operasyonlara imza atarak bizleri gururlandıran bakanlık personelimi bir kez daha kutluyorum. Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Hüseyin Kar - Koray Ünlü - Kıymet Gökçe