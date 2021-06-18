Bakan Muş: “Ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaşmıştır”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'daki temaslarına devam ediyor. Macaristan Dışişleri Bakanlığında Macar Bakan Peter Szijjarto tarafından karşılanan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaklaşık bir saat süren ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sayın Muş'u ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, Macaristan'ın Türkiye ile olan ikili ilişkilerinin mükemmel derecede olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki hedeflerinin 6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan'ın ekonomisi hızlı büyüyen ülkelerle ilişkisini güçlendirmesini gerektiğini, dünya ekonomisinde kazanan ülkeler tarafından yer almak istediklerini belirterek, “Türkiye sadece ekonomisinin hızla büyümesi değil, mülteciler konusunda bütün Avrupa'nın güvenliğinin garantisi bir ülkedir” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, kendisini ve heyetini ağırlayan Macar Bakan Szijjarto'ya misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Bakan Muş, Macaristan'ın çeşitli platformlarda Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Macaristan bizim açımızdan kadim tarihi ve kültürel bağlarımız olduğu ve dostluğuna önem verdiğimiz önemli kardeş ülkedir. İkili ve ekonomik ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için elimizden gelen her çabayı göstermekteyiz “dedi.

Orta Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik gelişimleri açısından ön saflarda yer alan Macaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortak olduğunu vurgulayan Bakan Muş, “2001 yılında yalnızca 356 milyon dolar düzeyinde bulunan olan ticaret hacmimiz 2020 yılı sonu itibariyle bizim rakamlarımıza göre 3 milyar dolara yaklaşmıştır. Bizlere düşen görev ise ikili ticaret hacmimizi Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedefi olan 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Muş açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Macaristan'da bugüne kadar üstlendiğimiz 29 adet müteahhitlik projesi bulunmakta olup bu projelerin toplam bedeli 704 milyon dolardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2021 Mart döneminde Türkiye'nin Macaristan'daki yatırımları 91 milyon dolar değerine ulaşmıştır. Biraz önce gerçekleştirdiğimiz görüşmede Sayın Bakana, AB Liderler Zirvesi'nin gündeminde yer alan Türkiye-AB arasında pozitif gündemin kabulü ve 1996 yılında tesis edilen gümrük birliğinin modernizasyonunun herhangi bir önkoşula bağlanmaksızın gerçekleştirilmesi huşunda Macaristan'dan beklediğimiz desteği ilettik. Sayın Bakan, Macar hükümeti adına ülkemize bu konuda verdikleri desteğin süreceğine dair açıklamada bulundular. Öte yandan görüşmemiz sırasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik konuları da ele aldık”

Mehmet Başaran