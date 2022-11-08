Bakan Muş: 'Türkiye'de ne enerji ne de gıda arz güvenliğiyle alakalı sorun yok'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz'ın "Van-Hakkari sınırlarında yurttaşlar öldürülüyor" iddialarına cevap veren Bakan Muş, “Sıradan bir insan değil bunu söyleyen. Bir milletvekili söylüyor bunu ve bunlar Meclisin tutanaklarına giriyor. Bu yanlış bir ifade, önü ve arkası yok. Bu ifadeyi kullanmayı bu çatı altında doğru bulmuyorum, kabul etmiyorum. Burada böyle bir iddia ortaya atılıyorsa elinizde bir şey vardır. Dolayısıyla dilekçenize bunları kim nerede yapmışsa yazıp savcılığa vermeniz gerekir” diye konuştu.

Türkiye'nin bir savaş ikliminde olduğu söylemlerine ilişkin de Muş, “Türkiye'de bir savaş iklimi yoktur. Türkiye'de huzur vardır, vatandaşların can ve mal güvenliği anayasanın hükümete verdiği görev çerçevesinde yerine getirilmektedir” dedi.

Gümrükte uyuşturucuların yüzde 90'ının geçtiği iddiaları

Gümrüklerde uyuşturucuların yüzde 90'ının geçtiği, yakalanamadığı iddialarına ilişkin Bakan Muş, “X-ray var arkadaşlar, yapay zeka kullanılıyor. Türkiye bu işin en büyük mücadelesini veren ülkelerin başında geliyor. Hangi belgeye, hangi bilgiye göre bunu söylüyoruz. Bunlar bir milletvekilinin söyleyeceği ifadeler değil. Bu doğru değil. Çok ciddi bir komuta kontrol merkezimiz var. Arzu eden milletvekilleri varsa ben sizi gezdireyim, nasıl bir çalışma yaptığımızı orada görün” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik



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