Bakan Mustafa Varank: 'İBB kimsenin yedek makamı değildir'

Sultanbeyli'nde ilçe esnafının e-ticarete geçişini ve dijital dönüşümünü destekleme ve Sultanbeyli'nin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe esnafı katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul'da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar“ dedi.

“İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var”

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi isminin bir tabeladan ibaret olduğu bu dönemde, ilçe belediyelerimiz İstanbul'da, büyük fark oluşturan işlere imza atıyorlar. Bu durum, bizim belediyelerimizin ne kadar başarılı olduğunu görmemiz açısından faydalı, ama İstanbul için maalesef bir kayıp dönemin işareti. Bakınız arkadaşlar, seçildiği günden beri İBB'deki görev alanı dışında her alana göz kırpan bir siyasi profil ile karşı karşıyayız. Tabi biz eleştirince, bir bakan İBB başkanını eleştirir mi diyorlar. İyi de ortada İBB Başkanlığı dışında her işi yapan biri var. Hem bu aralar Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki ebeveyn kavgasının suhulete ermesi için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine de talip.” şeklinde konuştu.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir”

İBB'nin kimsenin yedek makamı olamayacağını ifade eden Varank, “Seçim ya da adaylık gerektirmeyen bir makam için yine ülkenin dört bir yanında geziyor. Bir bakıyorsunuz Burdur'da, bir bakıyorsunuz Sinop'ta, bir bakıyorsunuz Trabzon'da. Hal böyle olunca İstanbullular da soruyor; Sayın başkan, İstanbul'a uğramayı da düşünüyor musunuz? Bu şehrin sorunlarıyla, acil hizmet bekleyen alanlarıyla ilgilenmeyi de düşünüyor musunuz? İstanbul halkı sizi Anadolu turnesi yapmanız için mi seçti? Durum o kadar acı ki, şimdi ne diyorlar; 7'li koalisyon kazanırsa bu muhteremler hem belediye başkanlığı hem Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini beraber yürüteceklermiş. Yahu siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hukuk tanımazlıkları bir kenara, Dünya şehri İstanbul'a yarı zamanlı belediye başkanlığını reva görüyorlar. Şunu herkes bilmeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin yedek makamı değildir, olamaz” dedi.

“Teknolojideki hızlı gelişim, iş yapış şekillerimizi kökten değiştirdi”

Bakan Varank konuşmasının devamında, "Dijital dönüşüm, özellikle pandemi sonrasında dünyanın vazgeçilmezi haline geldi. Teknolojideki hızlı gelişim, iş yapış şekillerimizi kökten değiştirdi. Dijital yetkinlikler, rekabette en önemli avantaj haline geldi. Daha verimli ve etkili çalışma, hızlı ve doğru karar alma, maliyet tasarrufu, küresel pazarlara daha kolay açılma gibi birçok faydayı beraberinde getirdi. Sultanbeyli Belediyesi'nin Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezi, bu ihtiyaçları karşılamak için önemli bir girişim. Merkezde yer alan açık ofisler, eğitim sınıfları, bilgisayar laboratuvarları ve diğer donanımlar, işletmelerin dijital yetkinliklerini artırmalarına yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Esnafa ücretsiz hizmet sunuluyor

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği Dijital Dönüşüm Merkezi, işini dijital ortama taşımak isteyen esnafa birçok imkân sunuyor. Merkezde, esnafa ve girişimcilere e-ticaret konusunda destek veriliyor. E-Ticaret Danışmanlığı, Profesyonel Ürün Fotoğraf Çekimi ve İçerik Editörlüğü, Sosyal Medya Danışmanlığı gibi alanlarda esnaflara ücretsiz hizmet sunuluyor.

"Ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir yıldız gibi parlamayı sürdürüyor"

Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Devrim arabasından devrin aracına uzandığımız ve birçok engeller ile karşılaştığımız bu süreçte boy gösterecek olan Togg gibi diğer milli teknolojik hamlelerimizle ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir yıldız gibi parlamayı sürdürüyor. Bu noktada bizleri hedeflere ulaştıran ve daha büyük hedeflere ulaştırmayı vaat eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın şahsında tüm ekibine teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - İzzet Aydın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.