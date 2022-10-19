Bakan Nebati: '1 yılda 500 bin çocuk ve gencimiz BES'e dahil oldu'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada bireysel tasarrufların özendirilmesinin tüm ülkelerde sosyal güvenlik ihtiyacının artması ve nüfus ile aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldığını belirterek, orta vadede kayda değer bir reel getiri imkanı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağladığını aktardı. Bakan Nebati, şöyle devam etti:

“18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar liralık fon birikimine ulaşıldı. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle bu yılın ocak ayında yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi.”

18 yaş altı çocuk ve gençlere BES'e giriş imkanı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda vatandaşların BES'e olan ilgisinin artarak sürdüğünü söyleyen Nebati, “17 Ekim itibarıyla BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta. Önümüzdeki dönemde sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik

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