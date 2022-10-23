Bakan Nebati: '100 milyar liralık Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girmiştir'

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Böylelikle genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır. Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kemal Diri

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