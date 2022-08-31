Bakan Nebati: 'Artık ekonomimizin alamet-i farikası sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdiği bir açıklama yaptı.

Bakan Nebati, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmesine ilişkin, “Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur” ifadelerini kullandı.

İkinci çeyrekte kuvvetli büyüme performansı gösterilmesinin yanı sıra 5 çeyrek boyunca devam ettiğini savunduğu dengeli büyümenin de bu dönemde sürdürüldüğünü aktaran Bakan Nebati, “Son iki buçuk yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz” dedi.

Büyümedeki seyrin işgücü piyasasındaki yansımalarının yılın ilk yarısında da görüldüğünü dile getiren Nebati, “Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü” diye konuştu.

“Artık ekonomimizin alamet-i farikası sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir”

Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:

“Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir.”

Mustafa Cenik

