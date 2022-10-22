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Bakan Nebati: 'Balıkçılarımızı destekliyoruz'

Bakan Nebati: 'Balıkçılarımızı destekliyoruz'
Bakan Nebati: 'Balıkçılarımızı destekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları desteklediklerini belirterek, 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları desteklediklerini belirterek, 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğini ve kadın gemi sahiplerine birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlasının verileceğini aktardı.

Mustafa Cenik
 

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