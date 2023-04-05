Bakan Nebati: 'DASK çerçevesinde bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik'

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Konya Sanayi Odasında düzenlenen İş Dünyası Buluşması programına katılan Bakan Nebati, Ramazan ayını buruk başladıklarını belirterek, depremler ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi devam edenlere acil şifalar dileyerek konuşmasına başladı. Nebati, “Tarihin şahitlik ettiği en büyük afetlerden biri karşısında devletimiz ve milletimiz birbirine kenetlenmiş, yine tarihin gördüğü en güçlü dayanışma ve yardımlaşma örneğini sergilemiştir. Sergilemeye de çok şükür devam ediyoruz. Kadim ve güzel Konya'mızın hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri deprem felaketinin ilk gününden itibaren adeta seferber olmuş, depremzede vatandaşlarımıza kucak açmıştır. Bizler, afetlerin yol açtığı tüm sorunları, işte bu birlik ve dayanışma ruhumuzu her daim canlı tutarak inşallah en kısa süre zarfında elbirliğiyle aşacağız” dedi.

Bakan Nebati, 2002 yılından bugüne, ülkenin yakaladığı güçlü ve istikrarlı büyüme sonucunda birçok il gibi Konya'nın da mevcut potansiyelini geliştirerek atılım yapma fırsatı yakaladığını kaydederek, “2004 yılında 11,5 milyar lira üretim yapan şehrimiz 2021 yılında tam olarak 149 milyar lira üretim performansına ulaştı. Konya'mız, 2002 yılındaki 130 milyon dolarlık ihracatını 21 yılda 25 katından daha fazla artırarak 2023 yılı Mart ayında yıllık bazda 3,3 milyar dolara kadar yükseltti. Bu performansıyla Konya, 2022 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 12. ilimiz oldu. Konya'mız son 21 yılda artan yatırımlarla ve 50 binden fazla KOBİ'siyle ülkemizin en dinamik, en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri konumundadır. Konya, 18,7 milyon dekarlık tarımsal alanıyla ülkemizin en büyük ekilebilir alanını oluşturuyor. 2022 yılında Konya'da toplam 37 bin 39 tarımsal üreticimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 10 milyar liranın üzerinde Hazine faiz destekli kredi sağladık. Bu yılın ilk üç ayındaysa toplamda 18 bin 16 üreticimize 4,4 milyar liralık kredi imkanı sunduk” dedi.

“Enflasyonun gerilemesini bekliyoruz”

Salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin art arda geldiği, her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon risklerini beslemeye devam ettiği bir süreçte Türkiye Ekonomi Modelini devreye aldıklarını ifade eden Bakan Nebati, “Model sayesinde bu zorlu dönemde birçok riski bertaraf edebilmemizin yanı sıra büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırmaya devam ediyoruz. 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk ve modelimizin meyvelerini böylece toplamaya başladık. Sanayi ve turizm gibi döviz getirici üretken sektörlerimiz Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar güçlendiler. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürüyor. Ekonomideki büyüme ivmesi, istihdamımıza da son derece olumlu şekilde yansıyor. Bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakaladık. Cumhuriyet tarihimizin rekor ihracat seviyelerine çıkmış bulunuyoruz. Ülkemiz bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan, Mart 2023 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 255,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke konumundadır. Diğer taraftan, küresel emtia fiyatlarındaki sert artışlar, 2021 yılı sonundaki kur hareketi ve diğer küresel ekonomik sarsıntılar sebebiyle 2022 yılını maalesef yüksek bir enflasyonla geçirdik. Bu gelişme karşısında ilgili tüm bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde kapsamlı bir politika setini hayata geçirdik ve uygulamaya devam ediyoruz. 2022 yılı Kasım ayından bu yana düşüş eğilimi devam eden enflasyon, 2023 yılı Mart ayında yıllık 50,5 seviyesine gerilemiştir. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin devam etmesini ve enflasyonun tedrici bir şekilde gerilemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik”

Deprem sonrasında bakanlığın sağladığı destekler ve aldığı tedbirlerle ilgili konuşan Bakan Nebati, “Deprem ve sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla tüm gücümüzle çalışıyoruz. Depremin hemen ertesinde AFAD'a 100 milyar lira tahsis ettik ve şu ana kadar da yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde ve Elbistan, Islahiye, Nurdağı, Antakya ilçelerimizin tamamında DASK'a iletilen tüm hasar dosyalarını inceledik ve ödemelerin tamamını yaptık. Malatya ve Şanlıurfa illerimizdeki hasar dosyalarının tamamının incelemelerini de iki gün içinde tamamlayarak bu illerimizde de tüm DASK ödemelerini yapmış olacağız. Diğer illerimizde de en geç bu ayın sonuna kadar tüm incelemeleri tamamlayarak tazminat bedellerinin tamamını ödemeyi hedefliyoruz. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor, Hazine olarak gereken her türlü finansmanı sağlıyoruz” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, deprem felaketinin ardından, Bakanlık olarak vatandaşları ve reel sektörü destekleyici ilave tedbirleri de hızla hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Konya'nın sanayi alanında büyük çalışmalara imza attığını anlatan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Önceden Konya deyince akla ilk olarak sadece tarım içeriği olma özelliği gelirdi. Bu halen doğrudur. Konya'mızın bugün ülkemiz için en güçlü tarımsal üretim şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Ancak bunun yanı sıra son dönemde sanayide gösterdiğimiz başarılarla Marmara havzasına alternatif, güçlü bir sanayi şehri haline gelmiş bulunmaktayız. Bugün 11 organize sanayi bölgemiz, 90'nın üzerinde sanayi sitemiz, teknoloji geliştirme bölgemiz, teknoloji endüstri bölgemiz, AR-GE ve tasarım merkezlerimiz, güçlü sektörel ve ülkemizin en iddialı sanayi şehirlerinden biriyiz. Yaklaşık 3 noktada 2 milyar doların üzerinde ihracatla ülkemizin dış ticaretine katkı vermeyi sürdürmekteyiz. İhracatımızın yüzde 95 sanayi mamulleri oluşturmaktadır. Türkiye'nin dördüncü büyük makine ihracatçısı olan şehrimiz otomotiv yedek parça ihracatında da yedinci sırada bulunmaktadır. Dünyada gururumuz olan savunma ve havacılık sanayinde Türkiye'nin dördüncü büyük ihracatçısıyız” diye konuştu.

İş Dünyası Buluşması programına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, sanayiciler katıldı.



İbrahim Yetkin - Arda Akın Akkoca



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