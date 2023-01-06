Bakan Nebati, 'Enflasyonda düşüşlerin devam edeceğini bundan sonraki aylarda da göreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasına katıldı. Programda konuşan Bakan Nebati, Rusya-Ukrayna savaşının tarım sektörünün önemini tüm ülkelere açık bir şekilde gösterdiğini ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konan Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla sorunların çözüme kavuştuğunu söyledi. Nebati, özellikle son dönemdeki tarıma yönelik çalışmalarından da bahsederek bu bağlamdaki desteklerin artacağını belirtti. Kasım ayıyla birlikte başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin aralık ayında hızlandığını aktaran Bakan Nebati, enflasyonda düşüşlerin önümüzdeki aylarda devam edeceğini ifade etti.

“Rusya-Ukrayna Savaşı, tarım sektörünün ne derece stratejik bir önemde olduğunu göstermiştir”

Küresel salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı, tarım sektörünün ne derece stratejik bir önemde olduğunu tüm ülkelere açık bir şekilde gösterdiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu süre zarfında tüm ülkeler ve özellikle de az gelişmiş ülkeler gıda arz güvenliğinin sürdürülmesine ilişkin tehditleri yakinen tecrübe etmiştir. Hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle bir diplomasi başarısı olarak vücut bulan Tahıl Koridoru Anlaşması, sorunların daha da derinleşmeden çözüme kavuşmasını sağlamıştır. Tarım sektörünün stratejik öneminin bilinciyle hayata geçirdiğimiz etkin politikalarımız ve gece gündüz demeden çalışarak alın terini üretime dönüştüren çiftçilerimizin yoğun emekleri sonucunda, 2022 yılında tarım sektörü hasılamız 2002 yılına göre reel olarak yüzde 62,1 oranında artmıştır. 2022 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla, ülkemiz istihdamının yüzde 17'si, diğer bir ifadeyle 5,3 milyon kişi, geçimini tarımdan sağlamaktadır. Türkiye 20 farklı tarım ve gıda ürünü bakımından en büyük 5 ila 10 küresel üretici ülke arasında yer almaktadır. Böylece, ülkemiz meyve, sebze ve kuruyemişte ana ihracatçı haline gelmiştir” dedi.

“Tarımsal destek bütçesini yüzde 54 oranında artırdık”

Bakanlık olarak sağladıkları tarımsal destekten bahseden Nebati, “Kıymetli halk ozanımız Aşık Veysel'in dile getirdiği gibi bizim sadık yârimiz kara topraktır. Bu anlayışla, tarımsal desteklerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2023 yılında çiftçilerimize yapılacak tarımsal desteklemeler için, geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak 54 milyar lira kaynak tahsis ettik. 2022 yılında tarımsal destek bütçemizi, başlangıç bütçesine göre, küresel emtia fiyatlarındaki artışları da dikkate alarak yüzde 54 oranında arttırdık. Geçen yıl çiftçilerimize 3,1 milyar lira mazot desteği, 1,9 milyar lira gübre desteği sağladık. 2023 yılı için ürün bazında mazot desteğinde yüzde 130 ila yüzde 395 arasında değişen oranlarda; gübre desteğindeyse yüzde 130 ve yüzde 163 oranlarında yıllık artış gerçekleştirdik. 2022-2023 üretim döneminde, arz güvenliğini de dikkate alarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte TMO'nun özellikle hububat stoklarının yurt içi üretimden takviye edilmesine önem verdik. Böylece, hem üreticilerimize destek sağlayarak önemli bir stok temin ettik, hem de vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağladık. Bunun için 2022 yılında TMO'ya yaklaşık 22,7 milyar lira kaynak aktardık. Çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çiftçilerimize sağladığımız Hazine faiz destekli kredilerin bakiyesi 2022 yılı sonu itibarıyla 204 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kredilerin faiz ödemelerinin ortalama yüzde 70'ini karşılıyoruz. 7,5 milyon liraya kadar olan güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100'e kadar faiz desteği sağlıyoruz. Tarımsal sulamada elektrik teslimlerinde KDV oranını indirdik. İndirimli vergi oranı uygulanan tarım makinelerinin çerçevesini genişlettik” diye konuştu.

“Enflasyonda düşüşlerin devam edeceğini bundan sonraki aylarda da göreceğiz”

Bakan Nureddin Nebati konuşmasını, “Kasım ayıyla birlikte başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin aralık ayında hızlandığını gördük. Enflasyonda düşüşlerin devam edeceğini bundan sonraki aylarda da göreceğiz. Küresel emtia fiyatlarındaki normalleşme ve döviz kurlarında sağladığımız istikrarın etkisiyle çiftçilerimiz, girdi fiyatları bakımından daha öngörülerebilir bir sürece kavuşacaklardır. Türkiye Ekonomi Modeliyle hedeflediğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışının tarım sektöründe de yoğun bir şekilde gerçekleşmesi için yeni politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Kaynakların sürdürülebilir bir şekilde verimli kullanılmasına ve teknolojiden maksimum yararlanmaya devam edeceğiz. Böylece, tarım sektörümüzü iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden koruyacağız. Tarımsal üretimin finansmanı için tüm paydaşlarımızla istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjdeler gibi yeni müjdelerin geliştirilmesi için aralıksız çalışacağız” sözleriyle sonlandırdı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.