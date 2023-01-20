Bakan Nebati: 'Enflasyonda son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Nebati, “Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kocaelimizde de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için tarımsal destekleri ve hazine faiz destekli kredileri sizlerin hizmetine sunuyoruz. 2021 yılında toplam 2 bin 477 tarımsal üreticimize Ziraat Bankası vasıtasıyla yaklaşık 469 milyon TL'lik hazine faiz destekli kredi sağladık. 2022 yılı içindeyse 3 bin 193 üreticimize toplam 1,2 milyar liralık hazine destekli kredi sağladık. Sadece çiftçilerimize değil, esnaf ve sanatkarlarımızı da desteklerimizi sürdürüyoruz. Buna göre, 2021 yılında, ilimizde faaliyet gösteren 3 bin 421 esnaf ve sanatkâra Halk Bankası vasıtasıyla yaklaşık 467 milyon liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. 2022 yılı içindeyse 5 bin 219 esnaf ve sanatkârımıza toplam 1,4 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımızın yararlanmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

“Kocaeli ihracatta şahlanıyor”

Kocaeli'nin ihracatta şahlandığını ifade eden Nebati, “Şehrimizin tüm bu özelliklerini anlatırken, gözümün önüne Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde yapmak istediklerimiz geliyor. Türkiye Ekonomi Modeliyle; yatırım yapmak istiyoruz; maşallah Kocaeli yapıyor. İstihdamı artırmak istiyoruz; Kocaeli'de her geçen gün daha fazla sayıda vatandaşımız istihdam ediliyor. Üretmek istiyoruz; tam da bunun merkezindeyiz. İhracat yapmak istiyoruz; Kocaeli ihracatta şahlanıyor. Peki Kocaeli bunları nasıl başarıyor? Büyük ölçüde tamamlanmış altyapı yatırımlarıyla, İstanbul gibi bir metropole yakın olmasıyla, sağladığımız destekler ve tabii ki sizin üretme, ihraç etme arzunuzla başarıyor” diye konuştu.

“İkinci Dünya Savaşı sonrasında belki de yaşanan bu en zorlu süreçten, Türkiye güçlenerek ve büyüyerek çıkmayı başarmıştır”

2022'nin ilk 3 ayında ekonomideki büyüme sayesinde en hızlı büyüyen G-20 ülkelerinden biri olduklarına değinen Nebati, “Hepinizin malumu olduğu üzere, 2020 yılında zirve yapan salgının etkileri tam azalırken, 2022 yılı Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla küresel ekonomi yeni bir sarsıntı yaşadı. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişler, tedarik sorunları ve artan nakliye maliyetleriyle tüm ülkelerde enflasyon neredeyse son yarım asrın zirvesini test etti. Öte yandan, bu yıla daha olumlu bir ortamda giriş yaptık. Son dönemde emtia fiyatlarındaki gerilemeyi, para politikalarındaki sıkılaşmanın yavaş yavaş sonlarına gelinmesiyle birlikte küresel finansal koşullardaki iyileşmeyi ve Çin'in salgın önlemlerini gevşetmeye başlamasını olumlu gelişmeler olarak gözlemliyoruz. Tüm ülkelerin maruz kaldığı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında belki de yaşanan bu en zorlu süreçten, Türkiye güçlenerek ve büyüyerek çıkmayı başarmıştır. Bu başarının temelinde, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, 20 yıldan bu yana elde ettiğimiz kazanımlarla birlikte, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata odaklanan Türkiye Ekonomi Modelimiz vardır. Ekonomimiz, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Bu yılın ilk 11 ayında istihdamımız 1 milyon 618 bin kişi artarak toplam istihdamımız 31,6 milyon kişiyle tarihi zirvesine ulaşmıştır. İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor tazelemiş ve yıl sonunda 254,2 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer taraftan turizm sektörümüz de 2022 yılında oldukça güçlü bir performans sergiledi. 2022 yılında, turizmin altın yılı olan 2019 yılını da aşmış olacağız. Öncü göstergeler, turizmdeki bu başarımızı 2023 yılında da sürdüreceğimize işaret ediyor” şeklinde konuştu.

“Hazine'ye yük olacağına dair eleştiride bulunanlar, lal olmuş durumdalar”

2022'de enerji ve altın haricinde cari fazla vermeye devam ettiklerine değinen Bakan Nebati, “2022 yılında artan enerji fiyatları ve altın ithalatı nedeniyle cari açık artış gösterse de enerji ve altın hariç cari fazla vermeye devam ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde mali disiplin alanındaki güçlü ve kararlı duruşumuzu hep sürdürdük. Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Hazine'ye yük olacağına dair eleştiride bulunanlar, bütçe gerçekleşmelerinden sonra lal olmuş durumdalar. Zira; 2022 yılında uyguladığımız tüm sübvansiyonlara, enflasyonla mücadele kapsamında vazgeçtiğimiz vergilere ve sağladığımız ilave sosyal desteklere rağmen bütçe açığının milli gelire oranı son 20 yılın en iyi performanslarından birini göstermiştir. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranını ise 2022 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 34,8'e kadar indirdik ki bu oran yüzde 60 olan Maastricht Kriterinin ve yüzde 86 olan AB ortalamasının oldukça altında kalmıştır. Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir” sözlerini kaydetti.

“Verdiğimiz desteklerle iş dünyamızın daha rekabetçi bir hale dönüşmesini sağlıyoruz”

Verilen desteklerden de söz eden Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

“Verdiğimiz desteklerle bir taraftan sosyal korumayı sağlarken, diğer taraftan da iş dünyamızın daha rekabetçi bir hale dönüşmesini sağlıyoruz. Böylece, selektif kredi yaklaşımımızın katkısıyla KOBİ kredileri bugün ticari kredilerdeki büyümenin sürükleyicisi konumundadır. Kur etkisinden arındırılmış yıllık KOBİ kredi büyümesi uzun dönem ortalamasının tam 4 katına yükselerek yüzde 89,2 seviyesindedir. KOBİ'lerin kullandıkları kredi hacmi 2022 başında 1 trilyon TL'nin sınırlı üzerindeyken yıl sonu itibarıyla 2 trilyon TL'yi geçmiştir. Bu yaklaşımımızı sürdürerek, 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında yaklaşık 250 milyar TL'lik finansmanı başta KOBİ'lerimiz olmak üzere tüm işletmelerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu paketlerden yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Diğer taraftan, vergi kanunlarında modelimizin önemli bir amacı olan ihracatı teşvik edecek pek çok düzenlemeyi de hayata geçirdik. İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdik. Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanını getirdik. Tam mükellef gerçek kişilerin, elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sini gelir vergisinden muaf tuttuk.”

“Türkiye'nin 90'lardaki gibi yönetim krizleriyle, ayak oyunlarıyla, ithal isimler ve boş masallarla kaybedecek değil 5 senesi, bir dakikası bile yoktur”

Türkiye'nin 90'lardaki gibi kaybedecek vakti olmadığını söyleyen Bakan Nebati, “Son 20 yılda, hem Kocaelimiz hem de ülkemizin dört bir köşesi, yepyeni bir çehre kazanmış, gece gündüz beraberce verdiğimiz tüm emekler Allah'a hamd olsun karşılığını bulmuştur. Dört bir yanımız eser ve hizmet siyasetimizin abidevi örnekleriyle doludur. 90'lı yıllarda, bir kurulup bir dağılan koalisyon hükümetleriyle sürekli yönetim krizleri yaşayan, içe kapanık Türkiye'yi bir hatırlayın! Bir de milletimizin iradesini arkasına alan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta şaha kalkan Türkiye'mize bakın. Hz. Mevlana ‘Mücevherler vakitle alınabilir ama vakitler mücevherle alınamaz' diyor. Türkiye'nin tekrar 90'lardaki gibi yönetim krizleriyle, masaların altında dönen türlü ayak oyunlarıyla, ithal isimler ve boş masallarla kaybedecek değil 5 senesi, bir dakikası bile yoktur. Milletimiz, 20 yıldan bu yana iradesini nasıl net bir şekilde istikrardan, kalkınmadan, güçlü ve büyüyen Türkiye'den yana koyduysa; bu sefer de kaosa ve kendisine aslında hizmetkarlık değil, efendilik yapmak isteyenlerin algı oyunlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin istikameti belli, önü açıktır. Bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuz esasen bir vizyon olmanın ötesinde, her gün sizlerle beraber inşa ettiğimiz yarınlarımızdır” dedi.

Ardacan Uzun - Cihat Polat - Mehmet Ekrem Ceylan

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