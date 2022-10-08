Batman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret etti. Bakan Nebati, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve protokol tarafından karşılandı. Bakan Nebati, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'tan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nebati, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. AK Parti'li gençler Bakan Nebati'yi meşale, erbane ve Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı.

AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Batman Gülistan Caddesi'ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Nebati, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara hediyeler dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.

Bakan Nebati'ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

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