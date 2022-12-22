Bakan Nebati: 'KDV beyannamelerinin son gününü her ayın 28'nci gününe uzattık'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirebilmelerini temin etmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade ederek, “Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar. Biz de, gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KDV beyannamelerinin son gününü her ayın 28'nci gününe uzattık”

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefin ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli düzenlemeyi bu aydan geçerli olmak üzere devreye aldıklarını belirten Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çerçevede halihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'nci günü sonuna kadar uzattık. Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.”

Muhammed Musab Gümüşer

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