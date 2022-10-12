Bakan Nebati, Kongolu mevkidaşı Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denys Denya ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade ederek, “Toplantı kapsamında, Afrika Kıtası'ndaki ilişkilerimizi ve iş birliğimizi güçlendirecek, ticaret hacmimizi artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık” dedi.

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