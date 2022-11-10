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Bakan Nebati: 'ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok'

Bakan Nebati: 'ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok'
Bakan Nebati: 'ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili bir çalışma yapılmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik

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