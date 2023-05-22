Bakan Nebati: 'Salgın döneminde dünya küçülürken Türkiye büyümüştür'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, muhalefeti hedef aldığı yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Nebati, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde, şimdiye değin taş üstüne taş koymamış olan muhalefet ve onun hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları, seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır. Aynı zevat, 21 yıldan bu yana her alanda ülkemizin gücüne güç katmış olan Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesi durumunda, ekonominin zor duruma düşeceği şeklindeki sayıklamalarını da sağda solda yaymayı adeta görev edinmiş durumdadır. Bu kötü niyetli oy avcılarını, bu felaket tellallarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olmuştur. Salgın döneminde dünya küçülürken Türkiye büyümüştür. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4'lük güçlü büyümesinin ardından, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte emtia fiyatlarının tüm dünyada fırladığı 2022 yılında yüzde 5,6'lık büyüme kaydetmeyi başarmış, bu performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır. Bugün birçok ekonomi işten çıkarmalarla yüzleşirken, ülkemizde istihdam rakamları istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Uyguladığımız politikalar sayesinde, 2023 Mart ayında yıllık 1,5 milyon kişilik istihdam artışıyla toplam istihdamımız 31,5 milyon kişiye yükselmiştir.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.