Bakan Nebati, sektör bazlı görüşmelerini tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sektör bazlı görüşmelerini; çimento, seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek tamamladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile çimento, seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı: "Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eşgüdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız".

Muhammed Fırat Aksoy