Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Qasabi ile bir araya geldi

Gerçekleştirilen görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Bakan Nebati, “Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Nebati, gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğini değerlendirdiklerini belirterek, “Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Aytekin

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