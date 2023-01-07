Bakan Nebati: 'Terörün finansmanını önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 2022 yılı sonuçlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Nebati, Vergi Denetim Kurulunun kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Nebati, 2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde incelenen mükellef sayısında, düzenlenen rapor sayısında, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşılarak rekor kırdıklarını ifade etti.

Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişlerince 2022 yılında yürütülen denetimlerde 77 bin 610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207 bin 958 adet raporun düzenlendiği bilgisini vererek, “Vergi inceleme ve denetim görevlerini yürütürken her zaman olduğu gibi devletimizin ve mükelleflerimizin haklarını koruyarak vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Nebati, şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza; üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak katkı sağlayan mükelleflerimizi yaptığımız düzenleme ve teşviklerle destekleyecek, uyguladığımız politikalarla istikrarlı ekonomik gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vergi inceleme ve denetim görevlerini yürütürken her zaman olduğu gibi devletimizin ve mükelleflerimizin haklarını koruyarak vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Mustafa Cenik



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.