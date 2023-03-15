İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Nebati ve Bakan Kirişci afet bölgesinde çalışmaları takip etti

Bakan Nebati ve Bakan Kirişci afet bölgesinde çalışmaları takip etti
Bakan Nebati ve Bakan Kirişci afet bölgesinde çalışmaları takip etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci afet bölgesinde çalışmaları takip etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Koordinasyon toplantımızın ardından Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile birlikte kesintisiz bir şekilde devam eden saha çalışmalarını yerinde takip ettik. Tüm ekiplerimiz sahada teyakkuz halindedir. Gayemiz, bu afetin neden olduğu olumsuzlukları en kısa sürede bertaraf etmektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.