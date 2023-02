Bakan Nebati'den deprem fırsatçılarına tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmaya devam ettiklerini söyledi. Nebati, “Milletçe zorlu günler yaşıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelerek 11 ilimizi son derece olumsuz etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından geçen hafta yaşanan Hatay merkezli depremler, hepimizi derinden sarsmıştır. Son yüzyılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçen bu büyük afet, istisnasız milletimizin her bir ferdinin yüreğini yakmıştır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden devletimiz, ilerleyen süreçte de vatandaşımızın tüm yaralarını sarmaya, bölgeyi hızla yeniden imar etmeye, milletimizle tek yürek olarak devam edecektir. Değerli dostlarım, yaşanan bu büyük felaket karşısında milletimizin hemen her ferdi birlik olup kenetlenirken, ne yazık ki bir kesim bu ortamda dahi fırsatçılık yapmaya, fiyatlarda makul olmayan artışlara gitmeye tenezzül etmiştir. Bu durum her şeyden evvel bizim kadim geleneklerimize, göreneğimize, tarihimize uygun değildir ve son derece yakışıksız bir tavırdır. Depremin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlarımızın bir de bu fırsatçı yaklaşıma maruz kalması asla kabul edilebilir değildir. Bu duruma kesinlikle göz yumacak değiliz. Diğer taraftan, bölgenin yeniden ihya ve inşası çerçevesinde fiyat sabitleme kararı alarak bu sürece önemli destek sunan iş dünyamızın duyarlı ve birbirinden değerli mensuplarına da milletimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum. Bizi biz yapan işte zor zamanda sergilediğiniz bu mertliktir, bu yiğitliktir. Bu bin yıllık mücadelemiz boyunca yüreğimizde taşıdığımız yegane inanç, her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğudur. Yine aynı inançla, aynı dirayet ve ortak gayretimizle, inanıyorum ki bu sınavdan da güçlenerek, birbirimize daha da yakınlaşarak, tek yürek ve tek bilek olarak çıkmayı başaracağız. Ayrıca biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz. Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahi siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da gerçek dışı türlü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz. Oluşan her yaranın sarılmasında, bölgenin yeniden imar ve ihya edilmesinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücümüzle çalışacak, milletimizle birlik içinde, yan yana, omuz omuza yol almaya devam edeceğiz. Tekraren vurgulamak isterim ki, bu süreçte devletimiz tüm imkanlarıyla, depremin olduğu andan itibaren bakanından askerine, polisine, AFAD'ından STK'lara, iş dünyasına, herkesin ama herkesin, özelikle de sivil vatandaşlarımızın sürece katkı sağlayarak birlik ve beraberlik mesajları verdiğini kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.