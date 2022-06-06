Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ekonomi politikalarının esasının yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve bunun getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmak olduğunu vurguladı.

'ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz."