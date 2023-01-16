Bakan Nebati'den EYT ve sözleşmeli personeller ile ilgili açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, "2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı"nda konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları:

- (2023 yılında)Doğal gaz ve elektrik tüketimlerinde sübvansiyona devam ediyoruz

- 2023 yılında yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen, üretkenlik odaklı vergi politikaları uygulamalarımıza devam edeceğiz.1 Milyon İstihdam Projesi'yle nitelikli iş gücünün oluşması ve işverenle iş gücünün buluşmasını sağlamayı sürdüreceğiz

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