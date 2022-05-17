Bakan Nureddin Nebati: 'Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya'

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kadıköy'de bir otelde gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve sektörde üst düzey yönetici olan bir çok kişi katıldı.

"Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya"

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Küresel salgın ile başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile derinleşerek yaygınlaşan birçok sorun nedeniyle tüm zamanların en sıkıntılı dönemlerinden birindeyiz. Enerji, artan emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor. 2022 yılı bu tartışmalarla geçecek, bu konular ülkemizin ve dünyanın gündeminde olacak. Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya. Küresel gelişmeler, üretim maliyetleri artışlar karşısında kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanıyor ve maliyetleri sübvanse ediyoruz. Sanayicilerimizi destekliyoruz, desteklemeye devam ettik. Şu anda hane halkında kullandığımız doğal gazda vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor ve öncü göstergeler ilk çeyrekte güçlü ve dengeli büyümenin devam ettiğini gösteriyor. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. Enerji hariç ihracatımız ithalatımızı geçmiş durumda. Mart itibarıyla toplam istihdamımız 30 milyonu geçti. Ekonomimiz net olarak organik ve sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor. Makro ekonomik hedeflerimize ulaşmakta finansal istikrarın öneminin farkındayız.” dedi.

“Yanlış yapanın üzerine gideceğiz”

Konuşmasına devam eden Bakan Nebati, “KKM ve destekleyici enstrümanlarla enflasyonun önemli belirleyici olan döviz fiyatlarındaki dalgalanmaları büyük oranda engelledik, sıra beklentileri düzeltmekte. Enflasyonun önemli belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Hedefimiz enflasyonu düzenlemektir. Günlerdir ilgili sektör kuruluşları ile birebir toplantı yapıyoruz, rakamları önlerine koyuyoruz, Türkiye'deki gelişimi, büyümeyi önlerine koyuyoruz, sektörlerin hangi alanda nereye geldiğine ilişkin verileri kendileri ile paylaşıyoruz. Kısa dönem karlılığı üzerinden bir takım hesaplarla ülke gerçeklerindeki ve dünyadaki sıkıntıları kendilerine bir fayda oluşturmak adına çalışanların verilerini ortaya koyuyor, paylaşıyoruz. Bu ülkede hepimiz yaşıyoruz, hepimiz birlikte kazanıyoruz, kazancımız ki, bütün reel sektör ve finansal sektör başta olmak üzere kar maksimizasyonudur. Çabamız var, bu çabamız enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bunu yapacağız, bizimle birlikte olanlarla yapacağız. Birlik olmaktan bereketin hasıl olduğuna inananlardanız.Yanlış yapanın da üzerine gideceğiz” şeklinde konuştu.

Emre Sertdemir

