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Bakan Osman Aşkın Bak'tan filenin efelerine tebrik mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak'tan filenin efelerine tebrik mesajı
Bakan Osman Aşkın Bak'tan filenin efelerine tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Filenin Efelerinin kazandığı şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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