Bakan Özer: '10 ilimizde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız'

Bakan Özer, Malatya'dan NTV canlı yayınına telefonla bağlandı. Bölgede eğitimin nasıl devam edeceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Özer, devletin tüm imkanlarını kullanarak birlik beraberlik içinde süreçleri yönetmeye çalıştıklarını kaydederek, "Hızlı bir şekilde bu zor günlerden çıkacağız" diye konuştu. Deprem bölgesinde eğitim öğretime 2 haftalık ara verildiğini hatırlatan Özer, dün bir karar alarak deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri halinde 'yerleşim yeri adresine bakılmaksızın' ve 'hiçbir şart aranmadan' Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılması ile ilgili süreci başlattıklarını vurguladı.

İsteyen ailelere yardımcı olacaklarını belirten Bakan Özer, öğrenci ve öğretmenlerle sahada yaptığı görüşmelerde iki konunun öne çıktığını kaydederek, yeni kararlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız. Diğer taraftan tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Bugün bazı çadırlarda ücretli öğretmenlerimiz 'Biz ücret alamıyoruz' şeklinde bir ifadede bulundular. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Buraya göreve gelen tüm öğretmenlerimiz için de aynı şekilde. El birliğiyle hızlı bir şekilde süreçleri yöneteceğiz."

Nakillerin kolay bir şekilde gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirten Özer, on ilde eğitime verilen aranın uzatılabileceği mesajını da verdi. Milli Eğitim Bakanlığının tüm imkanlarıyla sahada olduğunun altını çizen Özer, vatandaşlara okul, yurt, uygulama oteli ve öğretmenevlerinde barınma imkanı sağladıklarını hatırlatarak, "800 bin sıcak yemek dağıtıyoruz. Meslek liselerinde üretilen yemekleri, uygulama otellerinde üretilen yemekleri... Öğretmenlerimiz sahada gönüllü olarak çalışıyorlar" dedi. Bakan Özer, deprem bölgesinde farklı illerden gelen çok sayıda öğretmenin arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu, sadece Malatya'da binin üzerinde diğer illerden gelen öğretmen bulunduğunu kaydederek, bu öğretmenlerin izinleriyle ilgili de bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Huzeyfe Tarık Yaman





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