İhlas Haber Ajansı

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Bakan Özer: '100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen atanacak'

Bakan Özer: '100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen atanacak'
Bakan Özer: '100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen atanacak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okula bir rehber öğreten atamasının yapılacağını söyledi.

Bakan Özer, eğitimin tüm kademelerindeki öğrencilerin psikolojik danışmanlık hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanmasını ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman

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