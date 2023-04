Bakan Özer: '24 Nisan itibarıyla artık ülkemizde 81 ilde eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek'

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beraberinde Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve ilgililer ile birlikte, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ikinci ara tatili programına katıldı. Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulunda düzenlenen programda Bakan Özer, sınıfları dolaşarak çocuklara taleplerini sordu, hediye takdim etti ve ‘iyi tatiller' diledi.

Sınıf gezisinde öğrencilere taleplerin soran Bakan Özer'e bir öğrenci, "Bize vereceğiniz oyuncakları, deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza göndermenizi istiyorum" diye cevap verdi. Bakan Özer ayrıca sınıfta bulunan öğrencilerin imza isteğini de yerine getirdi.

Sonrasında okul bahçesinde basın açıklamalarında bulunan Bakan Özer, bugün 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ile birlikte bir haftalık ara tatile girildiğini söyledi. Bu tatilin, Ramazan Bayramı'yla kesiştiğini kaydeden Özer, bu süreçte öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri ‘Öğretmen Bilişim Ağı' üzerine istedikleri yerlerden alabileceklerini kaydetti.

Bakan Özer, öğretmenlerin 6 Şubat tarihli depremlerin ardından sahada bulunduklarını ve sadece eğitim olarak değil, her türlü fedakarlıkları gösterdiklerini söyledi. Öğretmenler tarafından oluşturulan MEB-AKUB ismi altında arama kurtarma biriminin deprem bölgesinde büyük bir fedakarlık gösterdiğini kaydeden Özer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Özer, depremin ardından eğitimde aksaklık olmaması adına çalışmaların sürdüğünü belirterek, “6 Şubat tarihinden itibaren bu bilinçle tüm bakanlıktaki arkadaşlarımızla, valiliklerimizle, il milli eğitim müdürlüklerimizle bu bilinçle hareket ettik. Depremden etkilenen 10 ilimizde hayatı normalleştirmenin yolunun eğitimi normalleştirmekten geçtiği bilinciyle ve her yerde ve her şartta eğitim mottosuyla, öncelikli olarak çadırlarda konteynerlerde yeni eğitim sınıfları oluşturularak, öğrencilerimizi bulundukları her mekanda öğretmenleriyle buluşturmaya büyük özen gösterdik. Daha sonra da deprem bölgesindeki 10 ilimizi 3 kategoriye ayırarak, normalleştirmenin yollarını aradık ve bu vesileyle birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizi 1 Mart tarihi itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim öğretimi normalleştirdik" diye konuştu.

"10 Nisan itibarıyla 79 ilimizde, merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretim normalleşmiş oldu"

Bakan Özer şöyle devam etti:

"Yine ikinci kategoride yer alan Osmaniye, Gaziantep ve Adana illerimize de eğitim öğretimi 13 Mart itibarıyla normalleştirdik, merkez ve ilçelerde. Geriye kalan ve depremden en fazla etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da ise merkez ve ilçelerin tamamında bir anda değil, sağlam binalarda ilçe bazlı bir şekilde eğitim öğretimin normalleştirmek için 27 Mart tarihinde belirli ilçelerde eğitim öğretimi başlattık. Bu çerçevede 27 Mart'ta Malatya'da sekiz ilçede, Kahramanmaraş'ta iki ilçede Hatay'da yedi ilçede ve Adıyaman'da beş ilçede çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk. Daha sonraki süreçleri yönetmesi için valiliklerimize yetki verdik. Valiliklerimiz sağlamlık durumuna göre, sadece okulların sağlamlık durumu da değil, çevresindeki yaşayan insanların hayatın akışının normalleşmesindeki durumlara göre diğer ihtiyaçların karşılanması durumuna göre, kendi şartları olgunlaşan ilçelerde eğitim öğretime başlamak için inisiyatif kullandılar. Tabii ki inisiyatif kullanırken mutlaka Milli Eğitim Bakanlığıyla da istişare ettiler. Bu kapsamda Malatya ilimizde 3 Nisan tarihi itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretime başlamış olduk. Yine, Kahramanmaraş ilimizde 10 Nisan tarihi itibariyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarımızda eğitim öğretim başlattık. Dolayısıyla aslında 10 Nisan itibariyle 79 ilimizde, merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretim normalleşmiş oldu. Geriye 2 ilimiz kaldı. Hatay'da 3 Nisan'da o mevcut açmış olduğumuz ilçelere ilave olarak İskenderun'da 10 Nisan'da, Belen, Hassa ve Kumlu'da eğitim-öğretim başladı. Hatay ve Adıyaman valiliklerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde 24 Nisan, yani bu bir haftalık ara tatilden sonra Hatay ve Adıyaman'da da merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretimin başlaması kararı aldık. Dolayısıyla yirmi 24 Nisan tarihi itibarıyla artık ülkemizde 81 ilde, merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan eğitim, öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak. Hayatın o bölgedeki normalleşmesiyle ilgili en önemli adamı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız, tüm merkez ilçelerdeki okulları açarak."

"32 bin 659 öğrenci nakillerini aldığı illerden geri dönüş yaptı"

Deprem bölgesindeki hayatı normalleştirme adımlarının, öğrencilerin geri dönmelerine sebep olduğunun altını çizen Özer, "Daha önceden bu 10 ilden diğer illere giden nakillerini aldıran öğrencilerimizin de geriye dönüşlerini hızlandırdı. Bugün itibarıyla nakillerini diğer illere aldırıp tekrar on ile geri dönen öğrenci sayımız 32 bin 659'a ulaştı. Ben inanıyorum ki 24 Nisan tarihi itibarıyla Hatay ve Adıyaman'da da tüm merkez ilçeleri açtıktan sonra bu rakam her geçen gün daha fazla artacaktır. En fazla geri dönüşün olduğu ilk 4 il 8 bin 269 öğrenciyle Kahramanmaraş, 6 bin 472 öğrenciyle Gaziantep, 6 bin 181 öğrenciyle Hatay ve 3 bin 519 öğrenciyle Malatya oldu. Gördüğünüz gibi Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da öğrencilerimiz hızlı bir şekilde artık dönmeye başladı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız ve hızlı bir şekilde toparlanırız" ifadelerine yer verdi.

"LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilerimize özel istihdam gösterdik"

Bakanlık olarak LGS'ye girecek 8'inci sınıflar ve YKS'ye girecek üniversite sınavına girecek olan 12'nci sınıf öğrencilerini önemsediklerini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bakanlık olarak 6 Şubat tarihinden itibaren destekleme ve yetiştirme kurslarını devreye sokarak, bu öğrencilerimize özel ihtimam gösterdik. Kaygıya düşmemeleri için ve sınavlara hazırlanmalarıyla ilgili ve şu an geldiğimiz noktada tüm bölgede yani 10 ilimizde 3 bin 450 tane destekleme-yetiştirme kurs noktasında bu çocuklarımıza destek olmaya devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 145 bin öğrencimiz cari olarak mevcut olarak bu kurslardan yararlanıyorlar. Bu bir haftalık tatilde bu kurslarımız kapanmayacak, açık olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Bakan Özer ayrıca, eğitimin normalleşmesindeki katkılarından dolayı emeği geçen tüm bakanlar ve ilgililere teşekkür ederek, iyi tatiller diledi.

