Bakan Özer: '27 Mart'ta afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

4 ilde eğitime başlanacak ilçelerin listesi ise şu şekilde:

"Malatya: Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan

Adıyaman: Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan

Kahramanmaraş: Andıran ve Ekinözü

Hatay: Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz."

Musa Enes Aksakal



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