İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Özer: '27 Mart'ta afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz'

Bakan Özer: '27 Mart'ta afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz'
Bakan Özer: '27 Mart'ta afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
4 ilde eğitime başlanacak ilçelerin listesi ise şu şekilde:
"Malatya: Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan
Adıyaman: Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan
Kahramanmaraş: Andıran ve Ekinözü
Hatay: Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz."

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.