Bakan Özer: '41 şehidimizin çocuklarının eğitim masraflarını üstleneceğiz'

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı konuşmada Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 41 maden işçisine Allah'tan rahmet diledi. Yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte ilk andan itibaren tüm ekibimiz oradaydı. Yaraları sarmak için, kalanların konaklama imkanlarına destek olmak için tüm okullarımızı, yurtlarımızı açtık ve sürekli sıcak yemek çıkarttık. Bakanlığımızdaki tüm rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, okuldaki diğer öğrencilerimize de psikolojik olarak destek olmak için hemen sahaya gittiler” ifadelerini kullandı.

41 şehidin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanacağı bilgisini paylaşan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak, onları yalnız bırakmayacağız” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Gürkan Sayın



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