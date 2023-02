Bakan Özer açıkladı! İşte okulların açılacağı tarihler

Okullarda eğitime verilen arayla ilgili deprem bölgesindeki illerin 3 kategoriye ayrıldığını belirterek 2 kategorideki illerde eğitime verilen ara uzatıldığını duyurdu.

Bakan Özer şöyle açıkladı:

10 ilimizi üç kategoriye ayırdık.

1. kategoride Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır yer alıyor. (1 Mart'ta okullar açılıyor)

2. kategori Gaziantep - Osmaniye (13 Mart'a kadar uzattık)

3. kategori Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay (27 Mart'a kadar uzattık)

Depremden etkilenen okulların son durumuna ilişkin Malatya'da basın toplantısı düzenleyen Özer, depremden etkilenen 10 ilde tüm hastanelerde, 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açılacağını duyurdu.

Bakan Özer, “Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanelerde gören öğrencilerimiz eğitim almayacak ayrıca fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecek. 1 Mart itibariyle LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme kursları açacağız. 2. ve 3. Kategoride olan, eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de 8 ve 12. sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibariyle destekleme kursları alarak bu öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Bakanlık olarak 8 ve 12. sınıfın 10 ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık” dedi.

11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağın 1 Mart itibariyle tüm öğrencilere ulaştırılacağının altını çizen Bakan Özer, “Diğer sınıflar için ise özellikle bu 2 ve 3. Kategoride olan illerimiz için tüm kitapları tekrar basmaya başladık. İnşallah onlar da bittiği zaman tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. 2 ve 3. Kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim öğretimi ertelesek de özellikle çadır ve konteyner kentlerde merkezlerde ana sınıfı ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Örneğini dün Gaziantep İslahiye'de gördük. Bu örneği tüm illerimizde yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Depremin başlangıcından itibaren çadır merkezleri ve toplanma yerlerinde öğrencilerimiz için psikososyal destek çadırları oluşturduk. Bu çadırların sayısı 377'ye ulaştı. Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek, oyun ve etkinliklerle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar. Bu kapsamı her geçen gün daha fazla arttıracağız. Farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için bakanlık olarak her türlü imkanımızı kullanacağız. Burada önemli olan şey güvenlikli bir şekilde süreci yönetebilmek. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim ve öğretimi başlatmayacağız. Süreci her geçen gün yeni gelişmelerle birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Bakanlığımız 6 Şubat tarihinde deprem olduktan sonra tüm imkanlarıyla sahada.”



