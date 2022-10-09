Bakan Özer açıkladı: 'Ortaöğretimde okullaşma yüzde 95,06'ya yükseldi'

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtları ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), verileri kullanılarak güncellenen verilere göre okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78'e, ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06'ya yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle son bir yılda okul öncesi ve ortaöğretimdeki iyileştirmelere dikkati çekti.

"Okul öncesinde 5 yaşta okullaşma bir yılda yüzde 78'den yüzde 94'e yükseldi"

Öncelik verdikleri alanların başında okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına ulaştırmak olduğunu belirten Bakan Özer, “Bu amaçla Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yoğun çalışmalarımıza başladık. Bir yıl gibi kısa sürede bin 800 yeni anaokulu ve 14 bin 80 yeni ana sınıfı açtık. Bu projeye başladığımızda, Türkiye'de toplam anaokulu sayısının 2 bin 782 olduğu göz önüne alındığında bir yıl gibi kısa sürede alınan mesafe çok belirgindir. Bu sayede okul öncesinde 5 yaşta bir yıl önce yüzde 78 olan okullaşma oranı, yüzde 94'e yükseldi. Çalışmalarımız, planlanan takvime göre ilerliyor. Bu oranı, 2022 yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız” ifadelerini kullandı



Oğuzhan Halil Özbek



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.