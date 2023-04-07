Bakan Özer: 'Bugün itibariyle 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden geri döndü'

Osmaniye'de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında AFAD Kriz Merkezinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Osmaniye'de daha önceki ziyaretimizden bugüne kadar eğitimin normalleşmesiyle ilgili yapılan şeyleri kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Gelinen nokta gayet sevindirici tüm yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum. Çok hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdi. Hepinizin malumu olduğu üzere 6 Şubat depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi normalleştirmek için gerçekten çok büyük özen gösterdik. Tüm arkadaşlarımız ilk günden itibaren sahada oldular el birliğiyle süreci başarılı bir şekilde yönetmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler. Bir taraftan vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu yemek, ekmek, su gibi gıda ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan barınmayla ilgili her türlü destekleri olarak verdik. İlk günlerde hatırlarsanız yaklaşık 465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde bu bölgede barındılar. Sonra da 20 Şubat tarihinde tüm Türkiye'de eğitim öğretime 71 ilde normalleştirdikten sonra artık bölgeyi de hızlı bir şekilde eğitim alanında normalleştirmek için üç kademeli bir sistematik üzerinden ilerledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir okulda eğitim öğretime başlanmaması sağlam raporu verilen okullarda öğretimi devam ettirdik. Yaklaşık 130 bin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimizle bakanlığımız tarafından ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerindeki en uzman öğretmenlerimiz bölgeye gelerek bu öğrencilerimiz hazırlanmasına büyük emek sarf ettiler. Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte Mehmetçik okullarını yürürlüğe soktuk. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, LGS ve YKS yazıcılık kurslarıyla ilgili çok önemli sayıda bölgede Mehmetçik okullarını açtık. Yakın zamanda Kırıkhan'da ve İskenderun'da 7 Nisan tarihi itibariyle de 4 bin öğrenci öğretmenin barınabileceği LGS ve YKS kurslarının hazırlanmayla ilgili çok nitelikli, donanımlı eğitim kampüsleri devreye girecek" ifadelerini kullandı.

25 bin 883 öğrencimiz şehirlerine geri döndü

Bakan Özer, "Çadırlardan konteynırlara geçildikçe bu 10 ilimizde konteynerlerdeki çocukların okuldan sonra öğrendiklerini tekrarlayabilme imkanı sağlamak için de tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kurulumuna başladık. Böylece TRT EBA'yı çocuklarımız izleyebilecektir. Şuanda 16 bin 560 tane televizyon kurulumunu sağlamış bulunuyoruz. Buradaki tüm adımlar 10 ilimizden 71 ilimize giden nakil olan öğrencilerimizin tersine nakil, tersine göç hareketini başlattı. Buradaki okul, eğitim, öğretim normalleştikçe yani hayatın olağan akışı artık arttıkça ve yaygınlaştıkça diğer illerine nakillerin alınmış olan öğrencilerimiz dönmeye başladılar. Bugün itibariyle 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden, geri dönmeye başladı. Yani umut ediyoruz ki okullarımız devreye girdiği zaman inşallah o giden tüm öğrencilerimiz tekrar bölgeye gelirler. Tekrar bölge eski günlerinde olduğu gibi 6 Şubat depreminden önce olduğu gibi normal yaşayışına devam eder" diye konuştu.

Depremin ilk anından beri öğretmenlerimiz sahada

Konuşmasını sürdüren Bakan Özer, "Milli eğitim müdürlerimize, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize her zaman olağanüstü durumda fedakarlık gerektiği zaman devletinin ve milletinin yanında duran o kıymetli öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Nasıl o Covid-19 salgınında vefa gruplarında fedakar bir şekilde öğretmenlerimiz çalıştıysa bugün de 6 Şubat depreminden sonra sahaya intikal ederek yaraları sarmaya, vatandaşımızın derdine derman olmaya, onu çözmek için çırpınmaya devam ettiler. Gönüllü sahada 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz hala vatandaşımızın yaralarını sarmaya devam ediyor. Hayatın normalleşmesi için çaba sarf ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Müslüm Balko

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