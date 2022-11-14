Bakan Özer: 'Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı'

Bir dizi toplantı ve açılış yapmak üzere Hatay'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayırsever iş adamı Recep Atakaş tarafından yaptırılacak Recep Atakaş Fen Lisesi temel atma törenine katıldı. Bakan Özer artık 19 milyon öğrencinin bugün 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını ve eğitim sisteminin toplam sayısının 150'ye yakın ülkenin toplam nüfusundan bile daha fazla olduğunu söyledi.

2000'li yılların başında ilkokul hariç okullaşma oranlarının yüzde 50'nin altında gerçekleştiğini belirten Bakan Özer, “Bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesidir. Beşeri sermayesinin niteliğini arttırmada kullanılan en önemli enstrüman eğitimdir. Ülkeler rekabet güçlerini arttırmak için diğer toplumlardan refahını takviye etmek için en fazla yatırım yaptıkları eğitimdir. Bizler 2000'li yıllara geldiğimiz eğitim karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. 2000'li yılların başında ilkokul hariç okullaşma oranlarının yüzde 50'nin altında gerçekleştiğini görmekteyiz. Ülkemizin en büyük fırsat penceresini genç nüfus olmasına rağmen bu nüfusu biz eğitimle buluşturamamışız. 2000'li yıllarda okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 11. 5 yaş grubundaki çağ nüfusunun yüz kişiden sadece 11 tanesi okullarda kendine yer bulmuş. Ortaokullarda okullaşma oranı yüzde 44, yükseköğretimde ise yüzde 14. 2000'li yıllardan sonra bu gecikmeli eğitimle buluşma seferberliği sayesinde geldiğimiz noktada eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları ilk kez cumhuriyet tarihinde yüzde 95 oranına çıktı. Beş yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 97'ye ulaştı. Ortaöğretimde okullaşma yüzde 44'ten yüzde 95'e, yükseköğretim yüzde 14'ten yüzde 48'e çıktı” dedi.

"Antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı"

Başörtüsü yasağını, meslek liselerin ve imam hatip lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engelleyen katsayı uygulamasını kaldırdıklarını belirten Bakan Özer, şöyle devam etti:

“Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı. Bu ülkede kız çocukların eğitimle buluşmasının önünde başörtüsü gibi yasak vardı. Meslek liseleri ve imam hatip liseleri mezunlarının yükseköğretime erişimini engelleyen katsayı uygulaması vardı. Bu dönemde bir taraftan okullaşma oranları arttırılırken, aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Öyle kolay olmadı. 2000'li yıllarında başında 300 binlerde derslik sayısı varken, bu ülkede şu anda 857 bin dersliği olan bir eğitim sistemimiz var. 500 binler civarında öğretmenimiz varken, bugün 1 milyon 200 bin öğretmeni olan eğitim sistemimiz var. Biz artık 19 milyon öğrencinin bugün 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizin toplam sayısı 150'ye yakın ülkenin toplam nüfusundan bile daha fazla. Son 20 yıl beşeri sermayenin en verimli şekilde eğitimle buluşturulduğu bir dönemdir. İşte bunun bir lideri var, kolay şekilde yapılmadı. Rekabet ettiğimiz ülkelerin büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'li yıllarda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkartırken, Türkiye 70 yıl gecikme ile bu süreci tamamladı.”

Muhafazakar kesimin "kız çocuklarını eğitimle buluşturmuyor" diye töhmet altında bırakıldığını belirten Bakan Özer, “Bu ülkede kız çocuklarının eğitimle buluşması için seferberlikler yapıldı. Hatta çoğu zaman 'muhafazakar kesim kız çocuklarını eğitimle buluşturmuyor' diye töhmet altında bırakıldı. Bir taraftan okul yapılmadı, bir taraftan başörtüsü yasağı uygulandı, bir taraftan muhafazakar kesim çocuklarını eğitimle buluşturmuyor diye sürekli suçlandı. 2000'li yıllarda ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39.2'ydi, bugün yüzde 94.66'ya ulaştı. Kız çocuklarının okullaşma ile ilgili sorunlarını son 20 yılda kökten çözdük” dedi. Konuşmaların ardından Kırıkhan Recep Atakaş Fen Lisesi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Gökhan Aklan - İsmet Biçen

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