Bakan Özer: 'En büyük zenginliğimiz öğretmenlerimiz'

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesindeki düzenlenen iftar programına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve depremzede öğretmenler katıldı.

"6 Şubat sabahı yeni eğitim öğretim dönemine uyanmayı beklerken çok büyük bir depreme uyandık 50 binin üzerinde canımızın acısına uyandık" diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Vatandaşımızın yaralarını sarmak, derdini iyileştirmek, derdiyle hemhal olmak için o sabahın ilk saatlerinde Türkiye'nin her noktasından öğretmenlerimiz harekete geçti. Bakanlığımız tüm ekibiyle birlikte bakan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, diğer illerdeki il müdürleri sahaya geldiler. 5 binin üzerinde MEB AKUB ekipleri sahaya geldi, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Tüm illerimiz bölgedeki okullarımızla, illerimiz, ilçelerimizle eşleşerek bu travmanın hızlı bir şekilde atlatılması, acıların, yaraların sarılması için büyük efor ve çaba sarf ettiler. Günlük 2 milyon sıcak yemek kapasitesine ulaştı bizim okullarımız. Sadece depremden etkilenen o vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacını karşılayabilmek için günde 1,8 milyon sıcak ekmek üretebilir hale geldi" dedi.

"El ele vererek yeni güne merhaba diyeceğiz"

Sahada kıymetli öğretmenlerin bulunduğunu belirten Özer, "Üretimi bir kenara bırakın, vatandaşımızın çadırlara yerleştirilmesinde, gelen malzemelerin tasnifinde destek oldu. Hayatın normal akışında vatandaşın ihtiyacı ne varsa öğretmenimiz oradaydı. Tıpkı Covid-19 salgını günlerindeki gibi o gün nasıl vefa gruplarında öğretmenlerimiz gece gündüz demeden kendi canlarını, sağlıklarını hiçe sayarak vatandaşıyla buluştuysa deprem gününde de ilk sahaya koşanlar öğretmenlerimiz oldu. Bakanlık olarak gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. Yüreği büyük, kalbi memleketinin ve aziz insanlarının derdiyle ritim tutabilen, onlar acı hissettiği zaman kendisi acı hisseden, onlar mutlu olduğu zaman kendisi mutlu olan bir öğretmen kitlemiz var. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Devlet, millet, öğretmenlerimiz herkes el ele vererek bu yaraları hızlı bir şekilde saracağız ve çok hızlı bir şekilde yepyeni günlere merhaba diyeceğiz" dedi.

Müslüm Balko

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.