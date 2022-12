Bakan Özer: 'Garibanın derdi ile hemhal oluyor gibi görünenler, arkasını kazıdığınız zaman başörtüsü yasakçısı çıkıyor'

Ümraniye'de 5 bin 446 metrekare üzerine kurulan Can Gür İlköğretim Okulu ve Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Programa Bakan Özer'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katılım sağladı.

“Garibanın derdi ile hemhal oluyor gibi görünenler arkasını kazıdığınız zaman başörtüsü yasakçısı çıkıyor”

Programda konuşan Bakan Özer, “Eğitim alanında devasa bir eğitim seferberliği yapıldı. Bizim gibi doğal kaynaklarda sıkıntılar yaşayan ülkelerin aslında fırsat penceresi olan insan kaynağını iş gücüne çevirmedeki en büyük enstrüman eğitim. Bu nedenle eğitimin her kademesinde okullaşma oranı çok kritik. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11, liselerdeki okullaşma oranı yüzde 44, yüzde 56'sı erişemiyor. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14. Eğitimle ilgili destek verilmiyordu aynı zamanda. başörtüsü yasakları uygulanıyordu. Aynı zamanda katsayı zulmü uygulanıyordu. Bugün çok rahat bir şekilde kadına şiddet ya da beyin göçünden konuşuyorlar. Bugün konuşanlar, o günlerde kadına şiddetten konuşmuyordu. Başörtülü kadınlara yükseköğretim kurumları önündeki travmayı yaşatırken. Bugüne geldiğimizde 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 98, ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 99.63. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon 800 bin çocuğumuza her gün ücretsiz yemek veriyor. Sanki garibanın derdi ile hemhal oluyor gibi görünenler arkasını kazıdığınız zaman başörtüsü yasakçısı çıkıyor. Arkasını kazıdığınız zaman kat sayı uygulamasını uygulayanlar ortaya çıkıyor. Her okula ihtiyacını karşılaması için bütçeler verdik. İnşallah eğitim sistemimiz çok daha kaliteli olarak büyümeye koşmaya devam edecek” dedi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

