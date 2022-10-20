Bakan Özer, Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu Başkanı Tekin ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Bakan Özer, Hollanda'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Özer, Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu (MBO Raad) Başkanı Adnan Tekin ile bir araya geldi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin de yer aldığı görüşmede, Türkiye ve Hollanda iş birliğinde tarım sektörü temsilcileri ile eğitim kurumlarının bir arada bulunacağı bir AR-GE merkezinin kurulması ele alındı. Bakan Özer yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mesleki eğitimde paradigma değişikliği ile beraber sektör ve öğrencileri buluşturduklarını belirterek, bu konuda sürekli yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mesleki eğitimde dünyadaki birçok ülkeden övgü aldıklarını anımsatan Bakan Özer, "Türkiye'nin eğitimde daha da iyi bir konuma gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım alanında açacağımız AR-GE merkeziyle de yeni bir atılım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

MBO Raad Başkanı Tekin ise mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığının son dönemde attığı adımlarla oldukça önemli bir mesafe kaydettiğini söyledi. Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemelerini yakından takip ettiklerini belirten Tekin, tarım liseleri konusundaki atılımları destekleyeceklerini ifade etti.

Önemli satır başları:

Bakan Yardımcısı Şensoy, Wageningen Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Heimovaara ile görüştü

"Kısa bir sürede AR-GE merkezlerimizin sayısı 55'e yükselmiştir"

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