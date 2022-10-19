Bakan Özer, Hollandalı mevkidaşı Dijkgraaf ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'daki temaslarını sürdürüyor. Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla tarım eğitimi alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve iki ülke arasındaki iş birliklerini geliştirmek üzere Hollanda'da bulunan Bakan Özer, mevkidaşı Robbert Dijkgraaf ile bir araya geldi. Görüşmede Hollanda ile Türkiye arasında üst düzey ziyaretlerin son yıllarda artmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Özer, sayısı 420 bini aşan Türk nüfusunun Hollanda'da yaşadığını, yaklaşık 100 bin Türk asıllı öğrencinin ise burada eğitim aldığını belirterek bunun iki ülke arasında organik bir bağ oluşturduğunu ifade etti. Hollanda'nın Türk öğrencilerin yükseköğretimde sık tercih ettiği ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Özer, "Türkiye'den Hollanda'ya yükseköğretim düzeyinde eğitim almak üzere gelen yaklaşık bin 850 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden yaklaşık 100'ü Bakanlığımızca uygulanan burs programı kapsamında eğitim almaktadır. Türkiye olarak iş birliği çerçevesinde bu burs kapsamında desteklenen öğrenci sayısını artırmayı planlıyoruz ama iki Bakanlık arasında bir koordinasyon birimi kurarak öğrencilerimizin buradaki süreçlerini de koordineli bir şekilde yürütmek istiyoruz. Yaklaşık 5 bin öğrencimiz dünyanın farklı ülkelerinde bu kapsamda eğitim alıyor ama Hollanda, önümüzdeki yıllarda tercih etmek istediğimiz ülkelerin başında geliyor" dedi.

"Hollanda, tarım eğitimi alanındaki başarısıyla örnek teşkil ediyor"

Tarımın ülkeler açısından stratejik bir konumda ve yaşanan sorunların küresel ölçekte hissedildiği önemli bir alan olduğuna işaret eden ve son yıllarda bu alanda yaşanan sorunların getirdiği sonuçların tarım eğitiminin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Özer, "Hollanda, özellikle tarım eğitimi alanındaki başarısıyla örnek teşkil eden ülkelerin başında gelmektedir. Bizler de çalışma arkadaşlarımla birlikte tarım eğitimi uygulamalarınız hakkında detaylı bilgi almak ve mevcut iş birliklerimizi daha ileri taşımak için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkçe ana dil derslerinin yeniden müfredata dahil edilmesi büyük yarar sağlayacaktır"

Türkiye'nin yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin olduğu geniş bir eğitim sistemine sahip olduğunu vurgulayan Özer, "3 milyon öğrenci, ortaöğretim seviyesinde mesleki eğitim almakta. Özellikle son zamanlarda mesleki eğitimi yeniden yapılandırarak iş gücü piyasasıyla çok daha iyi biçimde entegrasyonunu sağlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda en fazla ağırlık verdiğimiz alanlardan birini tarım konusu oluşturuyor. Tarım alanındaki tüm mesleki eğitim kurumlarımızı bir AR-GE merkezine dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu. Bu hususta Hollanda ile mevcut ilişkileri geliştirmekten memnun olacaklarını ifade eden Özer, "Bu kapsamda, 2016 yılında taslağı ülkeniz birimlerine iletilen ancak henüz sonuçlandırılamayan 'Yükseköğretim ve Mesleki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı'nın tekrar gündeme alınması, iş birliğimize katkı sağlayacaktır. Hollanda'da 2004 yılı itibarıyla ilköğretim resmi müfredatından kaldırılan Türkçe ana dil derslerinin yeniden müfredata dahil edilmesi, Türk nüfusunun desteklenmesi açısından büyük yarar sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye eğitim alanında iyi noktada

Hollandalı Bakan Dikgraaf ise Bakan Özer ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin eğitim alanında çok iyi konumda olduğunu söyledi. Türkiye'de çok iyi üniversiteler olduğunu belirten Dikgraaf, "Eğitim ve üniversite faaliyetleri için Türkiye'ye gidip gelen çok sayıda arkadaşım var" dedi. Bakan Dikgraaf, "Türkiye, eğitim alanında çok gelişti, biz sadece tecrübelerimizi aktarmaktan değil, aynı zamanda Türkiye'yle iş birliğimizi artırmaktan mutlu oluruz" diye konuştu.

Öte yandan, görüşmeye katılan Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı yetkilisi, Türkçe'nin seçmeli ders olarak okul müfredatına eklenmesine ve hangi sosyal alanların destekleneceğine ilişkin farklı bakanlıklar düzeyinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Görüşmede Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Lahey Eğitim Müşaviri Miyase Kaya da hazır bulundu.

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