Bakan Özer, Karadağ Eğitim Bakanı Vojinovic ile görüştü

MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Karadağ arasında eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görüşmede Karadağ heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Karadağ'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı ve bu ziyaretin Türkiye ile Karadağ ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.

"451 Karadağ vatandaşı ülkemiz tarafından sağlanan farklı burslardan yararlanarak eğitim görmüştür"

Eğitimin toplumlar arasındaki bağı güçlendirmenin en önemli yollarından biri olduğunu belirten Özer, "On binden fazla vatandaşımızın yaşadığı Karadağ ile eğitim ilişkilerimizin daha ileri noktalara taşınmasından memnun olacağımızı ifade etmek isterim. Günümüze kadar 451 Karadağ vatandaşı ülkemiz tarafından sağlanan farklı burslardan yararlanarak eğitim görmüştür. 2022 yılı içinde 85'i Türkiye burslusu olmak üzere 186 Karadağlı öğrenci yükseköğretim kurumlarımızda eğitimlerine devam etmektedir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 21 Karadağ vatandaşına yükseköğrenim için burs tahsis edilmiştir. Ülkemiz okulları ile Karadağ okulları arasında altı kardeş okul ilişkisi kurulmuştur. Ayrıca, eğitim ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla geçtiğimiz Ekim ayında Podgoritsa Büyükelçiliği'miz nezdinde eğitim müşavirliğimiz faaliyetine başlamıştır" bilgisini paylaştı.

"TİKA, Karadağ'da toplam değeri 20 milyon avrodan fazla 400'e yakın proje gerçekleştirmiştir"

2012 yılında imzalanan Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirebileceği bir zemin sağladığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Örneğin 2007 yılından bu yana Karadağ'da faaliyette olan TİKA, toplam değeri 20 milyon avrodan fazla olan 400'e yakın proje gerçekleştirmiştir. Bu projelerin yüzde 27'si eğitimle ilişkili çalışmalardır. 2017 yılında gerçekleştirilen Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nda vurgulandığı üzere her türlü tecrübe paylaşımına ve eğitim alanında verebileceğimiz desteğe hazır olduğumuzu hatırlatmak isterim. Türkiye, son yıllarda eğitim alanında büyük bir dönüşümden geçmektedir. Bu dönüşüm sürecinde amacımız, bir yandan eğitimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak, diğer yandan eğitimde niteliği artırmaktır."

2022 yılı itibarıyla 19 milyon öğrencisi ve 1,2 milyon öğretmeni olan bir eğitim sisteminde bu dönüşümü gerçekleştirmenin büyük bir yatırım ve kararlılık gerektirdiğini kaydeden Özer, "Bu dönüşümü gerçekleştirirken dört ana hedefimiz oldu. Bunlar, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak, okullarımız arasındaki imkan farklarını en aza indirmek, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve mesleki eğitimi güçlendirmek” dedi.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan bu dönüşüm süreci hakkında her türlü tecrübe paylaşımına açık olduklarını anlatan Özer, Karadağ heyetinin talep ettiği eğitici eğitimlerini verebileceklerini, eğitimleri dijital platformlarda da sağlayabileceklerini söyledi.

"Mesleki eğitim alanında yapılanlara hayranlık duydum"

Karadağ Eğitim Bakanı Vojinovic ise Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağ ziyaretinin kendileri için tarihi olduğunu vurguladı. Bu vesileyle Bakan Özer ve heyetini Karadağ'da ağırlamak istediklerini ifade eden Vojinovic, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişerek devam etmesi temennisinde bulunarak kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.

Türkiye'nin eğitim alanında gerçekleştirdiği dönüşüme değinen konuk Bakan Vojinovic, "Özellikle mesleki eğitim alanında yapılanlara hayranlık duydum. Eğitim çalışanlarımızın özellikle mesleki eğitim alanında eğitimlerine çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Görüşmenin sonunda Bakan Özer, kaleme aldığı The Universalization Of Education In Türkiye And New Orientations (Türkiye'de Eğitimin Evrenselleşmesi ve Yeni Yönelimler) adlı kitabı imzalayarak Karadağ Eğitim Bakanı Miomir Vojinovic'e hediye etti.

Huzeyfe Tarık Yaman



