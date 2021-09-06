Bakan Özer: 'Öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz bu sistemin sacayağını oluşturmaktadır'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Özer, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ülkemizin dört bir yanında çocuklarımız, okulları ve öğretmenleriyle buluştu. Yüz yüze eğitime hasret kaldığımız o uzun sürenin ardından artık nihayet gerekli şartlar oluşturulmuş, tüm önlemler alınmış şekilde birbirimize merhaba demenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz.

Hiç şüphe yok ki öğrencilerimizden öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımızdan velilerimize, eğitimin tüm paydaşlarıyla bilimin ışığında alacağımız her türlü tedbir ve el birliğiyle okullarımızı açık tutmanın çabası içinde olacağız.

Salgın sürecinde kazandığımız dijital becerileri daha da arttırarak bu olumlu gelişmeyi aynı platformlarda devam ettirecek olsak da sınıflarda yapılacak yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağının hepimiz farkındayız. Elbette en kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, korumak için tüm tedbirlerin alındığından emin ve müsterih bir biçimde başlamak bizim en büyük önceliğimizdi. Bu konuda gereken tüm çalışmaların yapıldığını net bir dille söylemek isterim.Şimdi birlikte çıktığımız bu yolculukta sıra bilginin, erdemin, güzel davranışların çocuklarımıza aktarılmasına gelmiştir."

Yayımladığı mesajda öğretmenlere de seslenen Bakan Özer, "Öğretmenliğin kalple seçilen bir meslek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Öğrencilerinizin sevgisiyle dolu kalplerinizle, ışığınızla onlara kılavuzluk etmek için gerekeni ve fazlasını canla başla yapacağınızdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz bu sistemin sacayağını oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda yetişmeleri için kıymetli velilerimizin de desteğini almak, önemli bir husustur. Bu yolculukta sizlerle birlikte yol almanın gayreti içinde olacağız."

Öğrencilerin bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Her çalışmanın, yalnız ve yalnız sizler için olduğunu bilmenizi isterim. Pırıl pırıl yarınlara başladığımız bu müstesna günde hepinize başarılar diler, gözlerinizden öperim.

Nesillerimizin güçlü yarınlara ulaşması, millî kültürümüzün ve medeniyetimizin çağın bilgi ve becerileriyle yükselmesi güçlü bir eğitim öğretim sistemine bağlıdır. Bu kutsal yolda karşılaşılan her türlü zorluk karşısında milletçe birleşip ortak paydada buluşmak, tüm sorunların çözümü ve geleceğimiz için mühimdir. Başarı, ortak bir mutabakatın ve düzenli çalışmanın mahsulüdür.

Bu vesileyle 2021-2022 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Utku Şimşek

