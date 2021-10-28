Bakan Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile bir araya geldi

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı görevini devralan Mahmut Özer'i ziyaret etti. Bakan Varank, Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanlığı görevinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Varank'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Özer, konuğu Varank'a teşekkür etti. Görüşmede organize sanayi bölgelerinde (OSB) mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar, iki bakanlığın birlikte yürüttüğü projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Oğuzhan Halil Özbek

