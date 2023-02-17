Bakan Özer: 'Şu anda 475 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından afet bölgesinde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştiriliyor. Ankara'ya getirilen depremzedeler valilik koordinasyonunda Çubuk ilçesinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü'nde bulunan kız ve öğrenci yurtlarında konaklamaları sağlanıyor. Sağlık hizmetlerinden temel ihtiyaca, beslenmeden sosyal aktivitelere kadar birçok ihtiyacın karşılandığı tesiste afetzedeleri Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Özer ziyaret etti.

"Pazartesi itibari ile 71 ilde eğitim öğretime başlıyoruz"

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının sağladığını aktaran Bakan Özer, “Özellikle on ilin dışındaki barınma imkanlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı sağlıyor. Biz de şu anda 475 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi itibari ile 71 ilde eğitim öğretime başlıyoruz. 10 il ile ilgili çalışmaları nihayetlendirdik, hangi il ve ilçelerin eğitim öğretime başlayacağını da Salı günü itibari ile açıklayacağız. Bu arada 10 ildeki depremzede vatandaşların istemeleri durumunda diğer illere çocuklarının nakillerini alması süreci başlatmıştık. Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz diğer illere nakillerini aldırdılar. Şimdi diğer illerde misafir olan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak GSB yurtlarında kalıyorlar. Sayın bakanla görüştük, artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanları ile bu yurtlara gelip vatandaşların kayıtlarını ve nakillerini burada tamamlayacağız. Vatandaş çocuklarının nakilleri ile ilgili ekstra çaba içerisine girmeyecekler. Yine deprem bölgesinde 8 ve 12. sınıfların sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kitaplarını bastırdık, önümüzdeki hafta itibari ile bastıracağız” ifadelerine yer verdi.

“Depremzedeleri yurtlarımızda misafir etme noktasında büyük adımlar attık”

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda vatandaşların her türlü imkanın karşılandığını ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliklerinin sürdürüldüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, “Yaşanan süreç hep birlikte millet olarak, yaraları sarma noktasındaki adımlarımız güçlenerek devam ediyor. Ben bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz ilk andan itibaren yaraları sarma noktasında tüm kurum ve kuruluşları ile her imkanı seferber etmiş durumda. Tüm kurumlarımız gibi Gençlik Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla milletimizin emrindeyiz. Özellikle depremzedeleri yurtlarımızda misafir etme noktasında büyük adımlar attık. Görmüş olduğunuz bu yurtta 5 bine yakın vatandaşımızı misafir ediyoruz. Yemeği ile diğer imkanları ile sosyal eğitsel faaliyetlerle hem burada hem de diğer yurtlarımızda bur süreci yönettik yönetmeye devam edeceğiz. Kurum ve kuruluşlarımızla işbirliklerimiz var ve onları artırıyoruz. Milli Eğitim Bakanımız da burada. Diğer tesislerimizde ve bu yurtta hem okul öncesi hem de ilk ve orta öğretim olsun yeni çalışmalarımız var” diye konuştu.

Oğuzhan Halil Özbek - Gazi Taş

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