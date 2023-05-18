Bakan Özer: 'Türkiye OECD ülkeleri ile rekabet ediyor'

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde OECD 2023 Türkiye Raporu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD raporuna göre Türkiye'nin 2011-2019 yılları arasında ilkokuldan yükseköğretime kadar eğitim kurumlarına harcanan bütçenin gayrisafi milli hasıladaki oranını en fazla arttıran OECD ülkesi olduğunu söyledi.

“Türkiye artık eğitim sisteminde OECD ülkeleri ile rekabet ediyor”

Bakan Özer, “OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 5,49'du, Türkiye'nin ise yüzde 6. Rapor bunu bir cümle ile daha destekliyor ve diyor ki; ‘Türkiye'de eğitim sistemi, diğer OECD ülkelerine göre uluslararası krizlere çok daha dayanaklı' işte bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de sürekli eğitimde fırsat eşitliği için yapılan destekler, yeni açılımlar ve gelinen noktada şu raporda görüyoruz ki Türkiye eğitimde 20 yılda gerçekten kabuğun kırmış ve artık OECD ülkeleri ile rekabet edebilir, kendi eksiklerini birisinin göstermesine gerek kalmadan kendisi görerek onları iyileştiren bir eğitim sistemine sahip olmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye yüzyılının asıl temel noktası eğitim sistemi olacaktır” dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Ordu'da da başta eğitim olmak üzere birçok yatırımların hayata geçirildiğini söyledi. Vali Sonel, “Devletimizin şefkatini, merhametini ve güler yüzünü yetim ve öksüz evlatlarımıza ki çoğu öğrencilerim, engeli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize ve gazilerimize göstermeye gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesi ile birlikte son birkaç haftadır o kadar güzel yatırımlar geldi ki çocuklarımız ve gençlerimiz adına be emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Eğitimin belediyecilik ile birlikte çok iyi bir temenni oluşturduğunu görüyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin sadece izleyen değil artık izlenen bir ülke olduğunu aktardı. Başkan Güler, “Yapılan çalışmalar gerçekten gururumuzu arttırmakta. Ben de aynı zamanda Avrupa Konseyi'nde yerel yönetimde Türkiye'yi temsil eden biri olarak burada eğitimin aynı zamanda belediyecilik ile birlikte çok iyi bir temenni oluşturduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarda ‘düşünen, üreten ve yarışan Ordu' hedefleriyle düşünen ve üreten, aynı zamanda eğiten bir yapı olarak bunu oluşturuyoruz. Buradaki çalışmalarınızın bizlere ışık tutacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Program, OECD Türkiye raporuna ilişkin sunum yapılması ile devam etti.

Selim Kuşcu



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