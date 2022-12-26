Bakan Özer: 'Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılı sonu itibarıyla hedeflerine ulaştığını belirterek, 2023 yılı hedeflerine dair verilerin paylaşıldığı "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" kitapçığına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

"2022 yılını tamamlayıp 2023 yılına girerken eğitimde koymuş olduğumuz hedefleri başarıyla tamamlamanın hatta bazılarının çok daha ötesine geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Bir yılda hedefimizi ikiye katlayarak 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk. 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 99'a yükseldi. 2023 yılında yüzde 100'e tamamlayacağız. Sadece 5 yaşta değil, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 95'e ulaştı. Türkiye'de genç işsizliği azaltmak konusunda önemli bir enstrüman olan mesleki eğitim merkezlerinde cazip bir mekanizmayı hayata geçirdik. Böylelikle bir yıl içinde mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştı. Hedefimiz 1 milyondu. Okul öncesinden liseye ve halk eğitimiyle hayat boyu öğrenme kurumlarına kadar eğitime erişimi artırdık. Fırsat eşitliğini sağlama yolunda çok önemli adımlar attık."

"Gerçekleştirdiğimiz hedefler, çıtamızı daha da yükseltmemiz için bize güç veriyor"

Bakan Özer, bu başarının yalnızca 2022'nin başarıya ulaşan hedefleri olmadığını, son 20 yılda atılan adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitime yapılan yatırımların sonucu olduğunu dile getirdi. Özer, Bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, mesleki eğitimi iyileştirmek ve öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleme öncelikli alanlarıyla çok boyutlu adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Gerçekleştirdiğimiz hedefler, çıtamızı daha da yükseltmemiz için bize güç veriyor" değerlendirmesini yapan Bakan Özer, "2023 yılında okullaşma oranlarını 3 yaşta yüzde 50, 4 yaşta yüzde 70, 5 yaşta yüzde 100'e ulaştıracağız. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı ve nitelikli iş gücü artacak. Ücretsiz ders kitabı uygulamasının ardından bu yıl ilk kez 160 milyon yardımcı kaynağı da ücretsiz olarak dağıttık. 2023'de bu sayı 200 milyona ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte 2 bin 200 kapalı köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürdüklerini de hatırlatan Özer, 2023'te kapalı köy okulu kalmayacağını, ücretsiz yemek uygulamasının çerçevesini genişlettiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl 5 milyona yakın öğrencimize ücretsiz yemek ulaştıracağız" açıklamasında bulundu.

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul" ve "Temel Eğitimde 10000 Okul" projeleriyle 11 bin okulun imkanlarını iyileştirdiklerini, sırada "Ortaöğretimde 10000 Okul" projesinin bulunduğunu bildiren Özer, "Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Huzeyfe Tarık Yaman



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