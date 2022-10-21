Bakan Özer: 'Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675'e yükseldi'

Bakan Özer, Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrencileri Destekleme Protokolü imza törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Mamak Belediyesi arasında imzalanan protokol öncesi bir konuşma gerçekleştiren Özer, mesleki eğitimin, bir ülkenin kalkınmasındaki en kritik eğitim türlerinden biri olduğunu dile getirdi. Mesleki eğitimin yanlış eğitim politikalarının kurbanı olduğunu anımsatan Özer, 28 Şubat sürecinde öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaştırıldığını söyledi. Artık meslek liselerini akademik açıdan başarılı öğrencilerin de tercih ettiğini hatırlatan Özer, “Artık meslek liseleri patent, faydalı model, marka-tasarım tescilleri almaya ve bunları ticarileştirmeye başladı. Meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başladı” diyerek meslek liselerinin çalışmalarından bahsetti. Meslek liselerinin zorlu koşullarda birçok şey yaptığından bahseden Bakan Özer, çalışmalardan dolayı mesleki eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu

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