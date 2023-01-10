İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Özer'den EYT düzenlemesiyle emekli olacak öğretmenlerle ilgili açıklama

Bakan Özer'den EYT düzenlemesiyle emekli olacak öğretmenlerle ilgili açıklama
Bakan Özer'den EYT düzenlemesiyle emekli olacak öğretmenlerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte emekli olacak öğretmenlerin eğitimi etkilemeyeceğini, hiçbir sınıfın öğretmensiz kalmayacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin eğitim camiasında olumsuz bir etki oluşturmayacağını dile getiren Özer, EYT ve normal yolla emekli olanların olabileceğini fakat hiçbir sınıfın öğretmensiz kalmayacağını vurguladı.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.